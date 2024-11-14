ندوة تثقيفية عن مناهضة العنف ضد المرأة والإهتمام بالصحة الإنجابية بإدارة شباب دكرنس

محافظات
ندوة تثقيفية عن مناهضة
ندوة تثقيفية عن مناهضة العنف ضد المرأة

 

نفذت إدارة شباب دكرنس " مركز شباب الربيعة"، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، ندوة تثقيفية عن مناهضة العنف ضد المرأة والاهتمام بالصحة الانجابية، وكيفية التصدي ومواجهة هذه الظاهرة، بالتعاون مع الرائدات الريفيات،في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي.

بحضور شريفة غباشي المدير التنفيذى بمركز شباب الربيعه، ورضا اسماعيل الرائدة الريفية، ورضا شوقي غباشي الرائدة الريفية، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والهيكل الوظيفى لمركز الشباب، بمشاركة السيدات أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب الربيعة.

تضمنت فعاليات الندوة التثقيفية إلقاء الضوء على اسباب العنف، وطرق القضاء عليها ورؤية الجانب الدينى لهذه القضية، كذلك تم توضيح  الخدمات التى تقدمها مديرية الشؤون الصحية "إدارة تنظيم الأسرة" للفتيات والسيدات بالتوعية ومناهضة العنف الأسري ومخاطر الزواج المبكر، وأهمية تنظم الأسرة وأهميته تمكين المرأة للأسرة المصرية.

وفى نفس السياق توضيح مظاهر العنف ضد المرأة والتعريف بالعنف وأنواعه ومظاهر العنف ضد المرأة وخاصه الزواج المبكر وكذلك مخاطر الزواج المبكر القانونيه والاجتماعية والصحة والآثار المترتبة على التفكك الأسري على الفرد والمجتمع فضلا عن توضيح دور الأم في تربيه النشئ والإهتمام بتعليم الفتيات كما تم التطرق لمبادرة رئيس الجمهورية وخاصه مبادرة تنمية الأسرة المصرية للنهوض بالمجتمع المصري.                        

وأضافت الرائدة الريفية رضا شوقى إلى أن الندوات المجتمعية تتناول التعريف بالعنف ضد المرأة، وما ينتج عنه من مخاطر وتهديدات صحية أو جسدية أو نفسية أو سلوكية، والعواقب المترتبة على العنف، وتأثير العنف الأسري على الأطفال والحياة الاجتماعية، ودور المؤسسات الصحية في التعامل مع الحالات المعنفة في ضوء تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن جانبها أشارت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستجابة الطبية والنفسية لاحتياجات النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، موضحة أن منشأت الرعاية الأولية تعد أول جهة صحية يلجأ لها النساء اللاتي يتعرضن للعنف.

وتحدثت رضا اسماعيل إلى إن قطاع الرعاية الصحية والتمريض يعمل على رفع الوعي المجتمعي، لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والوصول إلى النساء اللاتي يتعرضن للعنف، وتقديم خدمات الدعم الصحي والنفسي لهن ولأطفالهن من خدمات، بداية من الإسعافات النفسية الأولية للعنف بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تقديم التوعية والمشورة الصحية والاجتماعية للسيدات.

يأتي تنفيذ فعاليات الندوة التثقيفية بمركز شباب الربيعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، وشريفة غباشي المدير التنفيذي بمركز شباب الربيعة.

ندوة تثقيفية عن مناهضة العنف ضد المرأة والإهتمام بالصحة الإنجابية بدكرنس

5536da84-7894-41fc-b237-aeda15b94354
5536da84-7894-41fc-b237-aeda15b94354
4aa06a45-ce82-498b-ab1e-fca207a33b33
4aa06a45-ce82-498b-ab1e-fca207a33b33
d5e45981-0fb2-4c29-9c10-c54fdcfc8c6b
d5e45981-0fb2-4c29-9c10-c54fdcfc8c6b
d864ee33-1d79-4bce-96c7-030b6b5b02e4
d864ee33-1d79-4bce-96c7-030b6b5b02e4
e23ea159-c648-4d15-82ef-904a5b6e96e5
e23ea159-c648-4d15-82ef-904a5b6e96e5
أعضاء مجلس الإدارة الاهتمام بالصحة أعضاء الجمعية العمومية التضامن الاجتماعى التضامن الاجتماع الجمعية العمومية الرائدات الريفيات الرائدات الزواج المبكر الشباب والرياضة الشؤون الصحية العنف ضد المراة اللواء طارق مرزوق المدير التنفيذي الندوة التثقيفية اليوم الخميس طارق مرزوق ضد المرأة مديرية الشؤون الصحية مناهضة العنف ضد المراة ندوة تثقيفية

مواد متعلقة

نائب المحافظ والسكرتير المساعد:يستعرضان الدليل الاسترشادي لتقنين واضعي اليد على أراضي الدولة بالدقهلية

صحة الدقهلية: بيان بأسماء المصابين فى حادث المطرية - بورسعيد

محافظ الدقهلية: ضبط أكثر من 3 طن لحوم مجمدة وأغذية متنوعة فاسدة

محافظ الدقهلية يقرر صرف 50 ألف جنيه للمتوفي و5 آلاف لكل مصاب في حادث طريق المطرية

الآلاف يشيعون 12 شخصا ضحايا حادث بورسعيد بالدقهلية (صور)

محافظة الدقهلية في جولته اليوم: التأكيد على استمرار متابعة النظافة ورفع والاشغالات على مدار الساعة

نائب المحافظ يترأس الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة "أسرة مصرية ما بعد الامية"

وكيل الطب الوقائى بالدقهلية يتفقد المركز الجديد لطب الأسرة فى كفر الجنينة

الأكثر قراءة

نجم منتخب مصر السابق يكشف حقيقة إصابة الأهلي المزمنة

يلا شوت Iraq دون تقطيع.. مشاهدة مباراة العراق ضد الأردن، بث مباشر مجانا في تصفيات كأس العالم

عزيز الشافعي.. موهبة مصرية تحلق بموسيقاها إلى العالمية

سعر اليورو امام الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر

سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

الخارجية الكندية تحذر من الكارثة الإنسانية في غزة

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب إقليم بابوا غينيا

عاجل.. وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة