ندوة تثقيفية عن مناهضة العنف ضد المرأة والإهتمام بالصحة الإنجابية بإدارة شباب دكرنس

نفذت إدارة شباب دكرنس " مركز شباب الربيعة"، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، ندوة تثقيفية عن مناهضة العنف ضد المرأة والاهتمام بالصحة الانجابية، وكيفية التصدي ومواجهة هذه الظاهرة، بالتعاون مع الرائدات الريفيات،في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي.

بحضور شريفة غباشي المدير التنفيذى بمركز شباب الربيعه، ورضا اسماعيل الرائدة الريفية، ورضا شوقي غباشي الرائدة الريفية، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والهيكل الوظيفى لمركز الشباب، بمشاركة السيدات أعضاء الجمعية العمومية بمركز شباب الربيعة.

تضمنت فعاليات الندوة التثقيفية إلقاء الضوء على اسباب العنف، وطرق القضاء عليها ورؤية الجانب الدينى لهذه القضية، كذلك تم توضيح الخدمات التى تقدمها مديرية الشؤون الصحية "إدارة تنظيم الأسرة" للفتيات والسيدات بالتوعية ومناهضة العنف الأسري ومخاطر الزواج المبكر، وأهمية تنظم الأسرة وأهميته تمكين المرأة للأسرة المصرية.

وفى نفس السياق توضيح مظاهر العنف ضد المرأة والتعريف بالعنف وأنواعه ومظاهر العنف ضد المرأة وخاصه الزواج المبكر وكذلك مخاطر الزواج المبكر القانونيه والاجتماعية والصحة والآثار المترتبة على التفكك الأسري على الفرد والمجتمع فضلا عن توضيح دور الأم في تربيه النشئ والإهتمام بتعليم الفتيات كما تم التطرق لمبادرة رئيس الجمهورية وخاصه مبادرة تنمية الأسرة المصرية للنهوض بالمجتمع المصري.

وأضافت الرائدة الريفية رضا شوقى إلى أن الندوات المجتمعية تتناول التعريف بالعنف ضد المرأة، وما ينتج عنه من مخاطر وتهديدات صحية أو جسدية أو نفسية أو سلوكية، والعواقب المترتبة على العنف، وتأثير العنف الأسري على الأطفال والحياة الاجتماعية، ودور المؤسسات الصحية في التعامل مع الحالات المعنفة في ضوء تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن جانبها أشارت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستجابة الطبية والنفسية لاحتياجات النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، موضحة أن منشأت الرعاية الأولية تعد أول جهة صحية يلجأ لها النساء اللاتي يتعرضن للعنف.

وتحدثت رضا اسماعيل إلى إن قطاع الرعاية الصحية والتمريض يعمل على رفع الوعي المجتمعي، لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والوصول إلى النساء اللاتي يتعرضن للعنف، وتقديم خدمات الدعم الصحي والنفسي لهن ولأطفالهن من خدمات، بداية من الإسعافات النفسية الأولية للعنف بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تقديم التوعية والمشورة الصحية والاجتماعية للسيدات.

يأتي تنفيذ فعاليات الندوة التثقيفية بمركز شباب الربيعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، وشريفة غباشي المدير التنفيذي بمركز شباب الربيعة.

ندوة تثقيفية عن مناهضة العنف ضد المرأة والإهتمام بالصحة الإنجابية بدكرنس

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