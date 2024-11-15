مصرع طفل سقط من الدور الأول بمركز جهينة بسوهاج

لقى طفل مصرعه يبلغ من العمر 5 أعوام، ويقيم دائره مركز جهينة، أنه أثناء اللعب واللهو سقط من الدور الطابق العلوي مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطه جهينة يفيد بورود بلاغ من مستشفى جهينه المركزي، بوصول الطفل "فتحى.ع.ف" 5 سنوات، جثه هامدة.

وبسؤال والده المدعو "عثمان.ف.م" 36 سنه عامل، ويقيم ذات الناحي، أنه أثناء لهو نجله أعلى سلم الطابق الأول بالمنزل، اختل توازنه وسقط أرضا، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفته مفتش الصحة، سبب الوفاة،نزيف بالمخ،مما أدى إلى هبوط حاد بالدوره الدموية والتنفسية.