أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات الخميس

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 ارتفاعًا قبل نهاية التعاملات، حيث ارتفعت أسعار الأعيرة المختلفة بعد تراجعها في وقت سابق من اليوم.

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أسعار الذهب اليوم الخميس 14-11-2024 في محافظة البحيرة

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أسعار الذهب في مصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم 14 نوفمبر 2024

سعر جنيه الذهب في مصر

سجل جنيه الذهب عيار 21 سعر 28،560 جنيهًا، ويعكس هذا السعر قيمة الذهب الخام فقط دون إضافة مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.


 

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4،080 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3،570 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3،060 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2،380 جنيهًا.


 

أسعار سبائك الذهب اليوم

جاءت أسعار سبائك الذهب في محلات الصاغة كالتالي:

• سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام بسعر 10،200 جنيه.

• سبيكة الذهب وزن 5 جرامات بسعر 20،400 جنيه.

• سبيكة الذهب الأونصة (31.1 جرام) بسعر 126،888 جنيهًا.


 

وتعكس هذه الأسعار قيمة الذهب الخام في السبائك بدرجة نقاء تصل إلى 99.9%، دون إضافة مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.

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