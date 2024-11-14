أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات الخميس

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 ارتفاعًا قبل نهاية التعاملات، حيث ارتفعت أسعار الأعيرة المختلفة بعد تراجعها في وقت سابق من اليوم.

سعر جنيه الذهب في مصر

سجل جنيه الذهب عيار 21 سعر 28،560 جنيهًا، ويعكس هذا السعر قيمة الذهب الخام فقط دون إضافة مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.





أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4،080 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3،570 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3،060 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2،380 جنيهًا.





أسعار سبائك الذهب اليوم

جاءت أسعار سبائك الذهب في محلات الصاغة كالتالي:

• سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام بسعر 10،200 جنيه.

• سبيكة الذهب وزن 5 جرامات بسعر 20،400 جنيه.

• سبيكة الذهب الأونصة (31.1 جرام) بسعر 126،888 جنيهًا.





وتعكس هذه الأسعار قيمة الذهب الخام في السبائك بدرجة نقاء تصل إلى 99.9%، دون إضافة مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.