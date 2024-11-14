سعر النحاس ينخفض دون 9 آلاف دولار

انخفض سعر النحاس إلى أقل من 9،000 دولار للطن لأول مرة منذ شهرين، مع استمرار ارتفاع الدولار عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





تراجعت العقود الآجلة للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة تقارب 7% منذ إغلاق يوم الخميس الماضي، إثر انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، مما أدى إلى تعزيز الدولار. ويعتقد المتداولون أن البنك المركزي الأمريكي سيحافظ على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.





وعد ترامب برفع الرسوم الجمركية وخفض الضرائب، مما قد يضيف ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد. وقد تأكدت هذه المخاوف أمس مع أول تسارع سنوي لمؤشر أسعار المستهلكين منذ مارس الماضي.





يواصل النحاس التراجع منذ أن وصل إلى أعلى مستوياته في مايو الماضي، وسط مخاوف بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستهلك عالمي للمعادن. وتراجع الحماس لتوجهات الصين في دعم النمو مع ترقب المستثمرين لسياسات تحفيزية إضافية مثل الاستثمارات في البنية التحتية، التي يمكن أن تعزز الطلب على السلع الأساسية.





ترقب حزم التحفيز في الصين

يتابع المتداولون تأثير أحدث سياسات التحفيز الاقتصادي في الصين. وتشير توقعات خبراء استطلعت بلومبرغ آراءهم إلى أن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة قد نميا بوتيرة أسرع خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضي، ومن المقرر صدور هذه البيانات غدًا.





وفي بورصة لندن للمعادن، انخفض النحاس بنسبة 1.3% ليصل إلى 8،932 دولارًا للطن بحلول الساعة 10:43 صباحًا بتوقيت سنغافورة. كما تراجعت أسعار معظم المعادن الأخرى، إذ انخفض الزنك بنسبة 1.8%، والألمنيوم بنسبة 0.7%. كذلك تراجعت العقود الآجلة لخام الحديد بنسبة 1.2% إلى 99.40 دولارًا للطن في سنغافورة، كما انخفضت العقود في داليان، بالإضافة إلى العقود الآجلة للصلب في شنغهاي.