بالصور.. إيهاب توفيق يشعل مسرح البالون

أشعل المطرب إيهاب توفيق الأجواء في حفله الغنائي، الذي يقام على مسرح البالون، وذلك بالاتفاق مع الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وقدم إيهاب توفيق مجموعة من اغانية التي يحبها الجمهور منها: "الحلوة يابا مجنني، أكتر من كدا اى، وازاى يعدي يوم عليها، قلبي مش مرتاحله"، وغيرها من الاغاني وهذا تقليد جديد ضمن خطة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية المعتمدة من قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وتضمن الحفل استعراضا جديدا للفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للقطاع، وفرقة رضا للفنون الشعبية، وقدما عرضا بعنوان «خان الخليلي» من ألحان الموسيقار علي إسماعيل ولم يسبق تصميمه من قبل.

وجاء الحفل تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو قام الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ومخرج الحفل، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية وخطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

تسعى وزارة الثقافة من خلال هذا الحفل إلى إبراز التراث الفني الغني لمصر، وتقديمه للجمهور في صورة عصرية تجذب مختلف الأعمار، ويأتي اختيار فرقتي رضا والفرقة القومية للمشاركة في هذا الحفل، ليؤكد على مكانة هاتين الفرقتين الكبيرتين في تاريخ الفن المصري، وقدرتهما على تقديم عروض فنية مبهرة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

آخر أعمال إيهاب توفيق

وكان آخر أعمال إيهاب توفيق، هي أغنية كله هيتدلع، بالتعاون مع المطرب الشعبي شيندي، وتضمنت كلماتها: «اسألوا عني، هيقولي اني، ملك السيطرة هنا انا معلم، انا سابق الكل، وسرعتي عالية، لما احضر كله يبلم، استاذ قناص، محبوب من الناس، وكاريزمتي طاغية ومتأني، دول قالوا في كلام، دول عادوا في كلام وأنا لسه مجاش حاجه تشغلني، هتحتاج لسنين، علشان نتكلم، أو صدفه تيجي تقابلني، ومليش انا مالكه، وسكتي سالكه، روح واسألهم عني، احنا كبار يابابا، جامدين يابابا، رايقين يابابا، احنا ولاد بلد».

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