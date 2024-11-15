إصابه عامل سبب اصطدامه بقطار (القاهره/أسوان) بمحطة جرجا بسوهاج

محافظات
بوابة الفجر

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حادث اصطدام قطار (القاهره/اسوان) المدعو "مصطفى.ف.ب" بمحطة قطار جرجا،أثناء عبوره بمكان غير مختص، مما أدى إلى إصابته.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج  إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا،يفيد بورد اشاره من شرطه النقل والمواصلات،يتضمن بلاغ ناظر محطة جرجا،بأنه عقب مرور القطار السريع «القاهرة- أسوان»، تلاحظ عبور «مصطفى.ف.ب » 32 سنة عامل ويقيم بقسم جرجا من مكان غير معد لعبور المشاه،مما أدى لإصابته،باليدين والقدم اليسرى، وتم نقله لمستشفى جرجا العام.

وبسؤاله أفاد بمضمون ماسبق ونفى الشبهه الجنائية،وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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