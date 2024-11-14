إنجلترا تضرب اليونان بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
إنجلترا واليونان
إنجلترا واليونان

انتهت منذ قليل مباراة المنتخب الإنجليزي ونظيره اليوناني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بالمستوى الثاني في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ودخل المنتخب الإنجليزي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
خط الدفاع: كايل والكر، مارك جويهي، إيزري كونسا، ريكو لويس.
خط الوسط: كورتيس جونز، كونور كالاجر، جود بيلينجهام.
خط الهجوم: نوني مادويكي، أنتوني جوردون، أولي واتكينز.

بينما بدأ المنتخب اليوناني التشكيل الآتي:

وجاء تشكيل اليونان كالتالي:
حراسة المرمى: فلاكوديموس.
خط الدفاع: روتا، تسيميسكاس، كوليراكيس، مافرووبانوس.
خط الوسط: تزوليس، باكاسيتاس، ماسوراس، سيوبيس، زافيرس.
خط الهجوم: بافليديس.

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وبدأ المنتخب الإنجليزي المباراة بسيطرة تامة على اللقاء، واستطاع إحراز الهدف الأول في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول عن طريق أولي واتكينز، ومن هجمة هنا وهناك انتهى الشوط الأول بهدف نظيف لمنتخب إنجلترا.

وأنطلقت صافرة الشوط الثاني وأصبح الوضع كما هو عليه سيطر المنتخب الإنجليزي مع زيادة نسبة الاستحواذ بشكل كبير، حتى جاء الهدف الثاني في الدقيقة 77 بالخطأ عن طريق اللاعب اليوناني اوديساس فلاكوديموس في مرماه، واستمر المنتخب الإنجليزي بالضغط والسيطرة حتى جاء الهدف الثالث عن طريق كورتيس جونز صنعه مورغان جيبس.

وانتهت المباراة بثلاثية نظيفة لصالح المنتخب الإنجليزي، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الإنجليزي إلى 12 نقطة، بينما ظل المنتخب اليوناني  برصيد 12 نقطة.

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