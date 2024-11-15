إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالمنيا

أصيب 8 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بمدينة المنيا الجديدة، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن تصادم سيارة ملاكي رقم 6783 ن ج ل، باخري ملاكي رقم 7392 ن ف ر، امام المدرسة الثانوية الصناعية، بمدينة المنيا الجديدة، نتيجة السرعة والتخطي الخاطئ.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال، وهم أحمد محمود أحمد يحي، 19 سنة، طالب، وشقيقة يوسف 17 سنة، طالب، مينا مجدي عزيز، 15 سنة، طالب، نجاة شلقامي محمد، 52 سنة، ربة منزل، محمد عثمان زكي، 47 سنة، موظف، مالك محمد عثمان، 11 سنة، سليمان محمد عثمان، 6 سنوات، دعاء فهمي عبدالسلام، 37 سنة، ربه منزل، مقيمين جميعا بالمنيا الجديدة.



تم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.