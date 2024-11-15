تصعيد إسرائيلي متزايد على عدة جبهات: تعزيز الاستيطان وتفاقم الأزمة في غزة وتهديدات للعلاقات الإقليمية والدولية

في تحركات تعكس توجهات سياسية وأمنية حادة، صعّدت إسرائيل من خطواتها على عدة جبهات، أبرزها تعزيز سيطرتها في الضفة الغربية وإجراءات أمنية موسعة في الخارج، إلى جانب استمرار الحملة العسكرية في غزة وتفاقم التوترات النووية مع إيران. تزامن هذا التصعيد مع تحركات دولية وأميركية لضبط الوضع، وسط مطالبات من الكونغرس بفرض عقوبات على بعض الشخصيات الإسرائيلية.

التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية: إسرائيل تعزز السيادة وتمنع التصويت الفلسطيني

في تصريحات مثيرة للجدل، أعلنت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك عن مضاعفة الجهود لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشددة على هدف الاستحواذ على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية. وأضافت ستروك أن الفلسطينيين لن يتمكنوا من التصويت في الكنيست الإسرائيلي بعد فرض السيادة، مما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل الحقوق السياسية للفلسطينيين تحت هذا المخطط.

تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة: آلاف الشهداء والمصابين

ذكرت مصادر طبية أن العملية العسكرية الإسرائيلية على جباليا وشمال غزة، التي دخلت يومها الحادي والأربعين، أسفرت عن سقوط نحو 2000 شهيد و6000 مصاب، مما يعكس حجم التصعيد الدامي في القطاع. ويأتي هذا التصعيد مع زيادة حدة المعارك والضربات الجوية المكثفة، ما يفاقم معاناة المدنيين ويضع القطاع في أزمة إنسانية خطيرة وسط مطالبات دولية بوقف القتال وتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية.

التطورات النووية الإيرانية: زيارة مفاجئة لرئيس وكالة الطاقة الذرية

في تطور لافت على الساحة النووية الإيرانية، أعلنت قناة "كان" العبرية أن رئيس وكالة الطاقة الذرية الدولية سيقوم بزيارة غير اعتيادية لموقعي نطنز وبوردو النوويين غدًا الجمعة، بعد اجتماعات مكثفة مع كبار المسؤولين الإيرانيين خلال اليومين الماضيين. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس في ظل الجهود الدولية لكبح طموحات إيران النووية وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

جهود الوساطة بين إسرائيل ولبنان: خطوات نحو اتفاق محتمل

أفادت مصادر مطلعة لموقع "واللا" الإسرائيلي بأن صيغة اتفاق بين إسرائيل ولبنان باتت قريبة من الاكتمال، وذلك رغم استمرار بعض التفاصيل العالقة. وتكثف الأطراف جهودها في الكواليس للوصول إلى تفاهمات نهائية، بينما تلعب الوساطة الأميركية دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بهدف تهدئة الحدود وتجنب التصعيد.

دعوات داخل الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن 88 عضوًا ديمقراطيًا في الكونغرس الأميركي وجّهوا رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، طالبوا فيها بفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، في خطوة تشير إلى تزايد الضغوط الدولية على حكومة نتنياهو بسبب سياساتها تجاه الفلسطينيين.