البرازيل ينهي الشوط الأول متقدمًا على فنزويلا في تصفيات المونديال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نجح منتخب البرازيل في التقدم على حساب منتخب فنزويلا بهدف دون رد في منافسات بطولة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

البرازيل ينهي الشوط الأول متقدمًا على فنزويلا في تصفيات المونديال

وتقام المواجهة التي تلعب بين السامبا مع فنزويلا، مساء اليوم الخميس، على ملعب "مونيمنتال دي ماتورين"، ضمن منافسات الجولة 11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقدم منتخب البرازيل بهدف دون رد على حساب فنزويلا في الشوط الأول بأقدام رافينيا في الدقيقة الثالثة والأربعين من عمر المباراة.

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ودخل منتخب البرازيل مباراته ضد فنزويلا بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى:- إيدرسون

الدفاع:- فاندرسون، ماركينوس، جابرييل، أبنير.

الوسط:- سانتوس، جيماريش، سافيو.

الهجوم:- فينيسيوس جونيور، رافينيا، جيسوس.
 

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