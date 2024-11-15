بفستان فرعوني.. إلهام شاهين تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

بفستان فرعوني.. إلهام شاهين تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي

تألقت الفنانة إلهام شاهين، بفستان أزرق فرعوني وخطفت به الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال45، ولقد شاركت جمهورها بعض الصور وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

منشور الفنانة إلهام شاهين

و علقت إلهام شاهين، على منشورها قائلة: "من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والدريس من مصممة أزياء استرالية".

إطلالة الفنانة إلهام شاهين

و ارتدت إلهام شاهين، فستان طويل باللون الأزرق وعليه رموز فرعونية تعددت أشكالها ومنها عين حورس التي تحمي الإنسان من الشرور، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلًا بطريقة جذابة.

إلهام شاهين تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي



نبذة عن مهرجان القاهرة السينمائي

افُتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء يوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه، وتشهد الدورة الخامسة والأربعين مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين.

بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويكرم المهرجان ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

و في سياق آخر، تحضر النجمة إلهام شاهين، للسباق الرمضاني 2025 مسلسل "سيد الناس" الذي يشارك في بطولته عمرو سعد، خالد الصاوي، محمد شاهين، إلهام شاهين، أحمد فهيم، أحمد رزق، ياسين السقا، طارق النهري، ريم سامي، منة فضالي، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.



آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام، هو مسلسل "الفريدو"، الذي تدور أحداثه (فريد) الذي يثير دهشة الجميع طوال الوقت بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، في حين تظهر (سوسو) التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

طاقِم عمَل مسلسل "الفريدو"

شارك في بطولة مسلسل "الفريدو" الفنانة إلهام شاهين ويشاركها نخبة من النجوم منهم: "أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي، روان الغابة، محسن صبري، سيف زهران، محمد السويسي، أمير شاهين، عابد عناني، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.