البرازيل تواصل التعثر وتسقط في فخ فنزويلا بتصفيات المونديال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سقط منتخب البرازيل في فخ التعادل أمام منتخب فنزويلا في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين ضمن منافسات بطولة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

البرازيل تواصل التعثر وتسقط في فخ فنزويلا بتصفيات المونديال 

وتعادل البرازيل مع منتخب فنزويلا مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي استضافه ملعب "مونيمنتال دي ماتورين"، ضمن منافسات الجولة 11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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البرازيل ينهي الشوط الأول متقدمًا على فنزويلا في تصفيات المونديال

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وافتتح منتخب البرازيل التقدم بأقدام رافينيا في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وقلص تيلاسكو سيجوفيا نجم فنزويلا بهدف التعادل في الدقيقة 46 وبمساعدة من سافارينو.

وحصل فينيسيوس جونيور نجم السامبا على ركلة جزاء ولكنه أضاعها في الدقيقة 62.

واحتسب الحكم خمس دقائق كوقت بدل ضائع معلنا التعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله.

ودخل منتخب البرازيل مباراته ضد فنزويلا بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى:- إيدرسون

الدفاع:- فاندرسون، ماركينوس، جابرييل، أبنير.

الوسط:- سانتوس، جيماريش، سافيو.

الهجوم:- فينيسيوس جونيور، رافينيا، جيسوس.

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