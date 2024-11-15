السياحة في قلب العمل المناخي خلال COP29.. البناي: السعودية تعد من أفضل المقاصد السياحية بفضل طبيعتها الخلابة

لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف، يشهد COP29 المنعقد في باكو، عاصمة أذربيجان، حضور وزراء السياحة، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بدمج القطاع السياحي في العمل المناخي العالمي.

وسيكون دور السياحة في العمل المناخي العالمي محورًا رئيسيًا في فعاليات مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، حيث من المقرر تخصيص يوما موضوعيا حول السياحة وتغير المناخ في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال الرحال فهد البناي خلال كملته، تعد زيارة تركيا تجربة لا تُنسى، فهي مليئة بالمواقع القديمة والجمال الفريد والوجهات التي لا مثيل لها، وتوفر مغامرات مختلفة في جميع أنحاء البلاد، وتقدم تجارب ترضي جميع الاذواق من ثقافات متنوّعة ومناظر طبيعية ساحرة، فهي موطن للمواقع التي تتجاوز أحلام الجميع.

وتابع الرحال فهد البناي أن سياحة جميلة، حيث يلتقي الأخضر والأزرق، حيث تعانق اليابسة البحر، ويمكنك رؤية كل ظل من اللون الأخضر، وتتاح لك الفرصة للتواصل مع الطبيعة في الهضاب، تقوم على رغبة السياح في الاستكشاف ودخول وهو شغف موجود عند الكثيرين.

وأشار الرحال فهد البناي إلى أنه «تم تجهيز الطرق اللازمة للوصول إلى أماكن هضبة «كولاكايا» وكذلك بحيرة مافي المطلوبة لسياحة ومناظر الخلابة.

وتابع رحال «فهد البناي»، أن احتضان تقع مدينة جيرسون التركية على الساحل الشمالي للأراضي التركية والمطل على البحر الأسود، وتعد مدينة تاريخية تشتهر بسواحلها النقية وطبيعتها الجبلية الخضراء

إضافة إلى معالمها التاريخية المميزة، وهضابها المرتفعة وريفها الجميل الذي يعكس الثقافة التقليدية التركية.

وذكر الرحال«فهد البناي»، تعد من أفضل المقاصد السياحية؛ نظرا للعوامل الجوية التي تتفرد بها، كالشمس الساطعة، ولهذا الغرب يأمل في زيارة تلك الدول، مُشيرًا إلى أن سياحة اليُخوت من أفضل وأرقى أنواع السياحة، إذ أن عائد دخلها مُرتفع للغاية، وأن المعرض في ألمانيا يضم صالتين ليخوت أثرياء العالم

ويأتي هذا في إطار مبادرة مشتركة بين وكالة السياحة الحكومية في أذربيجان ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والتي استضافت عدد كبير من الرحالة خلال مؤتمرها بأربيجان.





وبحسب منظمة السياحة العالمية، يعد هذا الإدراج خطوة هامة نحو تحويل العمل المناخي في السياحة إلى نهج قائم على العلم، ويستند إلى مبادرة إعلان غلاسكو وبرنامج السياحة المستدامة "One Planet".

إطلاق "إعلان باكو"

في إطار المؤتمر، ستطلق رئاسة COP29 "إعلان باكو" الذي يدعو إلى تعزيز العمل المناخي في السياحة.