ملخص ونتيجة مباراة البرازيل ضد فنزويلا في تصفيات المونديال

الفجر الرياضي
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة البرازيل وفنزويلا ضمن منافسات بطولة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

ملخص ونتيجة مباراة البرازيل ضد فنزويلا في تصفيات المونديال

سجل رافينيا نجم برشلونة والبرازيل أولى أهداف المباراة في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

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وجاء هدف التعديل في بداية الشوط الثاني بأقدام تيلاسكو سيجوفيا نجم فنزويلا في الدقيقة 46 وبمساعدة من سافارينو.

ودخل منتخب البرازيل مباراته ضد فنزويلا بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى:- إيدرسون

الدفاع:- فاندرسون، ماركينوس، جابرييل، أبنير.

الوسط:- سانتوس، جيماريش، سافيو.

الهجوم:- فينيسيوس جونيور، رافينيا، جيسوس.
 

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