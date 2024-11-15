«الغرف السياحية»: نسب الإشغالات تصل لـ 80% بالموسم الشتوى

تستعد وزارة السياحة والآثار لاستقبال السائحين من جميع دول العالم لموسم «السياحة الشتوية»، سواء فى المدن والمحافظات الساحلية أو مدن محافظتى «الأقصر وأسوان».

وقال حمزة عنبى، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، عضو الاتحاد العام المصرى للغرف السياحية، إن نسب الإشغال للسياحة الشتوية فى الفنادق وصلت إلى 70 لـ 80٪ بمدينتى «الأقصر وأسوان»، وأكثر من 80٪ فى فنادق شرم الشيخ، ولا تزال هذه النسب فى زيادة، نظرًا لأن السياحة الشتوية لا تزال فى بدايتها.

وأضاف «عنبى»، من جهته، قال محمد ثروت، الخبير السياحى، إن السياحة العربية لاتزال مستمرة حتى الوقت الحالى على شواطئ المدن الساحلية، نظرًا لما تتمتع به هذه المدن من اعتدال فى الأحوال الجوية، حيث تستمر حركة الطيران والرحلات الجوية من دول «الإمارات والسعودية والكويت»، منوهًا بارتفاع نسبة الإشغال فى الفنادق بهذه المدن الساحلية.

وتعد «الأقصر وأسوان» من أفضل الأماكن للسياحة الشتوية، وتنضم إليها منطقة العين السخنة، التى تجمع بين الترفيه والاستشفاء والثقافة.أن مصر تشهد طفرة جيدة فى السياحة الشتوية، نظرًا لما تتمتع بها من موقع جغرافى ومناخ جيد يستقطب السياح من مختلف جنسيات العالم، غير أن مصر تعد من الدول السياحية الآمنة والأقل تكلفة للسائح، ما يجعلها وجهته المفضلة من جميع الجوانب، منوهًا بأن الدولة تستهدف جذب 10 لـ11 مليون سائح أجنبى، خلال هذه الفترة، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى.