شدد لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، اليوم الخميس، على أهمية الفوز أمام الدنمارك ضمن منافسات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية، رغم حسم التأهل لدور الثمانية "إكلينيكيا".

دي لا فوينتي: سنواجه الدنمارك بخطتين

وقال دي لا فوينتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي: "إنها مباراة مهمة للغاية، نريد تصدر المجموعة، ومواصلة النتائج الإيجابية. سنختار التشكيل الأفضل بحثا عن الفوز، ولا نريد الدخول في حسابات، ونرغب في الفوز غدا، وحسم الصدارة".

وأكد: "الطاقم الفني أعد اللاعبين جيدا لهذه المباراة، ووضع خطتين محتملتين، في حال قرر المدرب الدنماركي الاعتماد على القوام السابق، أو اختيار نظام اللعب الذي كان يطبقه عندما كان مدربا لأندرلخت البلجيكي".

وقلل دي لا فوينتي من مسألة إقامة المرحلة الإقصائية من البطولة مطلع يونيو/حزيران، أي بعد أسبوع من نهاية الدوري الإسباني.

وعلق: "الموقف مشابه لما حدث في العام الماضي. بالنسبة لنا، سيكون أمامنا أسبوع للتدرب، وهذا أمر جيد. الأمر سيتوقف حينها على الحالة البدنية للاعبين. الأمر لا يقلقني. كنا نعلم أن الأجندة ستكون كذلك منذ بداية الموسم".

وتتربع إسبانيا على صدارة المجموعة ب10 نقاط، مقابل 7 نقاط للدنمارك، التي تأتي في المركز الثاني.

