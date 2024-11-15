وليد دعبس يهاجم التحكيم المصري بعد خسارة السكة الحديد مودرن أمام أبو قير للأسمدة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

انتقد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت وراعي نادي السكة الحديد مودرن، منظومة التحكيم في الدوري المصري للمحترفين بعد خسارة فريقه أمام أبو قير للأسمدة بنتيجة 2-1.

وليد دعبس يهاجم التحكيم المصري بعد خسارة السكة الحديد مودرن أمام أبو قير للأسمدة

و أكد دعبس، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب الشمس" مع الإعلامي عبد الناصر زيدان، أن أخطاء التحكيم كانت السبب الرئيسي لضياع نقاط هامة من فريقه في المباراة، واصفًا التحكيم الحالي بـ "الفاسد" والمحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة.

أشار دعبس إلى أن دوري المحترفين المصري يتميز بمنافسة شديدة، وأن التحكيم الضعيف يهدد نزاهة البطولة ويعوق تطور كرة القدم في مصر.

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وأضاف رئيس النادي أن العقوبات التي تفرضها لجنة الحكام على المخطئين ليست كافية لتعويض الأندية عن الخسائر التي تتكبدها بسبب الأخطاء المتكررة.

وأختتم  دعبس في تصريحاته قائلا أنه تواصل مع رئيس لجنة الحكام الجديد، الكابتن ياسر عبد الرؤوف، الذي وعد بإصلاحات قريبة، إلا أن دعبس شدد على ضرورة استبعاد الحكام المخطئين نهائيًا لتحقيق العدالة في المنافسة وتشجيع الاستثمار في الرياضة المصرية.

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