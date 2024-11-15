وزارة الشباب والرياضة تتابع حالة لاعب كفر الشيخ بعد سقوطه المفاجئ وتؤكد توفير كافة الإمكانيات لعلاجه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تتابع عن كثب حالة اللاعب محمد شوقي، لاعب كفر الشيخ، الذي تعرض لحالة سقوط مفاجئ أثناء مباراة لفريقه في دوري المحترفين، ما أثار قلقًا واسعًا في الوسط الرياضي.

وزارة الشباب والرياضة تتابع حالة لاعب كفر الشيخ  بعد سقوطه المفاجئ وتؤكد توفير كافة الإمكانيات لعلاجه

أشار الشاذلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الناصر زيدان عبر برنامج "ملعب الشمس"،  إلى أن اللاعب لا يزال في العناية المركزة، داعيًا الله لشفائه وعودته سالمًا إلى أسرته.

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وأوضح:" وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع نادي كفر الشيخ ووزارة الصحة، سارعت بتوفير الرعاية اللازمة للاعب منذ اللحظة الأولى وأظهرت التقارير الطبية أن اللاعب بلع لسانه، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وتسبب في مضاعفات خطيرة".

وأضاف: "  اللجنة الطبية العليا التابعة للوزارة، برئاسة الدكتور حازم خميس، تولت دراسة حالة اللاعب بعناية وتقديم كل الإمكانيات المتاحة لضمان أفضل سبل العلاج".

وأختتم:"  الجهود تأتي بتوجيهات عاجلة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي شدد على أهمية متابعة الحالة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للاعب".

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