أكد أحمد بلال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك يدار بطريقة خاطئة في بعض الملفات، منه ملف التعامل مع بعض اللاعبين خصوصا الأجانب، موضحا أن الزمالك أكبر من تلك الأمور، لا بد أن يتسم المسئولين بالتركيز والهدوء في التعامل مع الأجانب، ولا يجب أن يصدر فكرة أن الزمالك يعاني ماليا وهي السبب في هروب لاعبين وشكوى النادي بصفة مستمرة.

نجم الأهلي السابق: لا يصح أن يدخل الزمالك في تلك الأزمات

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لا يصح أن يدخل الزمالك في تلك الأزمات، لا يجب التعامل مثل "مراكز الشباب"، سيف الجزيري لاعب جيد ولديه قدرات وامكانيات، وله دور في عدة مباريات كبرى، وفي الفترة الأخيرة كان يتطور مستواه بشكل جيد، ولا يوجد مشكلة فنية، ولو الزمالك لا يرغب في تنفيذ مطالبه المالية فلا مانع من منحه حرية الرحيل دون أزمات".

وأضاف: "ما دام لا يرغب جوميز في وجود سيف جعفر، فلماذا تمت اعادته من بيراميدز من الأساس؟!.. هل هناك رؤية واضحة لدى مسئولي الزمالك أو لجنة كرة تختار تلك الصفقات، تم التعاقد مع لاعبين والآن نسمع عن امكانية رحيلهم".

وواصل: "لا بد أن يكون هناك استثناءات في ملف تجديد عقود لاعبي الأهلي فوق الـ30 عامًا، هناك لاعبين قادرين على العطاء مثل رامي ربيعة من الممكن تجديد العقد معه موسمين بشكل طبيعي بعدما تألق كثيرا وأصبح له دور مميز واستعاد تركيزه ومستواه المعروف، لكن هناك عناصر آخرى عندما تصل لـ36 عاما من الممكن التعاقد معهم موسم واحد".

وأكمل: "الإصابات هي عدو اللاعبين دائمًا، وكريم نيدفيد لاعب الأهلي تأثر كثيرًا بتلك الأزمة، وهو لاعب مجتهد لكنه غير محظوظ، وعندما يحتاجه الفريق أيضا لا يكون جيد من الناحية البدنية وهي مشكلة كبيرة بالطبع، والأهلي من الصعب أن يتحمل تراجع مستوى أي لاعب في مباراتين متتاليتين، ونفس الأمر حدث الموسم الحالي مع بيرسي تاو".

وتابع: "أرى أن اختيار "قائد الفريق في مصر" لا بد أن يكون بالأقدمية، وما حدث في موضوع صلاح وأحمد فتحي غير مقبول، وحسام البدري كان وراء تلك الأزمة من البداية، وسبب في استبعاد فتحي من منتخب مصر وكان أمرًا قاسيًا ولم يحترم تاريخه وأنه يستحق المكانة التي وصل إليها بالعرق والجهد، وحال اختيار لاعب معين بخلاف الاقدمية يجب ايضاح الأسباب ذلك أمام الجمهور واللاعبين أنفسهم منعًا للغيرة والازمات بين اللاعبين".

وأشار إلى أنه في أحد الفترات تردد أن الجهاز الفني ينوي سحب الشارة مني ومنحها للاعب آخر فذهبت لحسام البدري وتحدثت معه حول ذلك، فأكد لي أن ذلك الأمر غير صحيح، ومانويل جوزيه عندما سحب الشارة من الحضري أعلن كافة التفاصيل في الاعلام، وامام اللاعبين، وأبلغ رئيس نادي الزمالك.

وأوضح: "حسام حسن من واقع التجربة قد يدفع بـ محمد عواد في حراسة المرمى أمام كاب فيردي، ومن الممكن مشاركة محمود صابر في وسط الملعب أو ناصر ماهر، ولا بد أن يتم تحقيق نتيجة إيجابية وعدم الخسارة لأن حسام حسن قد يعيد حساباته سريعا في حال لو حدث اخفاق كبير".