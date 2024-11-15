كارلو أنشيلوتي يبلغ سيرجيو راموس قراره النهائي.. طالع التفاصيل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ابلغ كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الجهاز المعاون له والإدارة الرياضية قراره النهائي بشأن انضمام سيرجيو راموس لتدعيم خط الدفاع بعد الإصابات التي ضربت صفوف النادي.

ابلغ الجهاز الطبي لفريق ريال مدريد الصحافة عن طريق بيان رسمي يوضح موقف الاصابات:
رودريغو الذي اصيب في الدقيقة العاشرة يعاني من مشكلة عضلية في فخذه الأيمن، اما ميليتاو الذي اصيب في الدقيقة ثلاثين مصاب بقطع في الرباط الصليبي، اما لوكاس فازكيز الذي اصيب في الدقيقة اربعين يعاني من العضلة المقربة اليسرى، وكان الابا مصاب بقطع في الرباط الصليبي.

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انتهت مباراة ريال مدريد ضد اوساسونا بفوز الملكي بنتيجة اربعة اهداف دون رد،  سجل بيلينجهام هدف وفينيسوس جونيور هاتريك، ارتفع رصيد الفريق الميرنجي إلى النقطة 27 محتلًا وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني مع خسارة برشلونة ضد سوسيداد.

قرار نهائي من كارلو أنشيلوتي

ابلغ كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد جهازه المعاون والإدارة إن سيرجيو راموس ليس في خططه، لآنه غير مناسب لافكاره الحالية وطريقة اللعب.

نشر سيرجيو راموس فيديو وهو يتمرن على حسابه في انستجرام في  اللحظة التي تعرض خلالها ميليتاو للاصابة كرسالة للتعاقد معه، كان قد رفض عروض مقدمة له من الأندية العربية تحديدا دوري روشن السعودي  والزمالك، وقرر البقاء دون فريق على اتخاذ هذا القرار بعد عدم تجديد عقده مع إشبيلية.
 

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