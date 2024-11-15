رضا شحاتة: حسام حسن يخوض كل مباراة من أجل المكسب.. ولدينا أزمة في منتخبات الفئات السنية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث رضا شحاتة نجم النادي الأهلي السابق، عن توقعاته لمباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر ضمن منافسات تصفيات أمم إفريقيا 2025.

رضا شحاتة: حسام حسن يخوض كل مباراة من أجل المكسب.. ولدينا أزمة في منتخبات الفئات السنية

وقال رضا شحاتة عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "حسام حسن يخوض كل مباراة من أجل المكسب فقط ومباراتي التصفيات فرصة لاكتشاف أسماء جديدة".

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وأضاف: "كل اللاعبين سيحاربون على الفوز أمام الرأس الأخضر من أجل حجز مكانا أساسيا في المنتخب، أتوقع تأهل بوتسوانا رفقة مصر إلى كأس أمم إفريقيا".

وأكمل: "هناك دوافع كبيرة لدى لاعبي المنتخب المصري من أجل إثبات ذاتهم بالقوام الأساسي للفراعنة".

واختتم حديثه قائلًا: "هزيمة منتخب الناشئين أمام المغرب صعبة للغاية ولكن لا بد من الهدوء وعدم الضغط عليهم، الضغوط تؤثر بشكل كبير على اللاعبين الصغار، أزمة التسنين أثرت بشكل كبير على المنتخب".
 

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