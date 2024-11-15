أحمد سليمان: حصلنا على مقابل مادي كبير للمشاركة مهرجان اعتزال خالد حسين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن شعبية القلعة البيضاء جارفة في جميع الدول العربية.

أحمد سليمان: حصلنا على مقابل مادي كبير للمشاركة مهرجان اعتزال خالد حسين

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الاستقبال كان حافل عند وصول الزمالك ليبيا وهذا الأمر يؤكد أن النادي الأبيض يمتلك أكبر شعبية لأي فريق مصري في الدول العربية".

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وأضاف: "حصلنا على مقابل مادي كبير لخوض مباراة النصر الليبي والمشاركة في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين".

وأوضح: "مباراة النصر الليبي بها مكاسب فنية ومادية كبيرة للزمالك وفرصة لمشاركة البدلاء والوقوف على مستواهم الفني".
 

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