ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يدرس شراء عقد يحي عطية الله من سوتشي الروسي وحقيقة مفاوضات بيراميدز لضم بيرسي تاو

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " ملخص أخبار الرياضة اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الأهلي يدرس شراء عقد يحي عطية الله من سوتشي الروسي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك اجتماع سيجمع بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مع لجنة التخطيط، عقب عودة المدرب من الاجازة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "سيتم عرض شراء عقد يحي عطية الله من سوتشي الروسي على المدير الفني".

وأضاف:" لجنة التخطيط ترى أن شراء عقد اللاعب مهم خلال الفترة المقبلة خاصًة وأنه يقدم أداء مميز مع الفريق وعاد إلى صفوف منتخب المغرب من بوابة النادي الاهلي".

حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم بيرسي تاو من الأهلي

نفي النادي الأهلي ما تردد من أنباء حول تلقيه عرضًا من نادي بيراميدز لضم اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ بداية من يناير المقبل.

وأوضحت مصادر في تصريحات، أن الأهلي لم يتلقَ أي عروض رسمية أو غير رسمية من بيراميدز بشأن ضم اللاعب في الشتاء.

وأكد مسؤولو الأهلي أن بيرسي تاو قد يغادر الفريق في يناير المقبل إذا تلقى عرضًا يتناسب مع مصلحة اللاعب والنادي.