موعد مباراة اليابان أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

يتواصل اليوم الجمعة مواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وذلك بمواجهة المنتخب الإندونيسي ضد نظيره الياباني ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثالث.

موعد مباراة اليابان أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

ويتصدر منتخب اليابان المجموعة برصيد عشر نقاط بفارق أربع نقاط عن المركز التاني استراليا، بينما يتواجد المنتخب الاندونيسي في المركز السادس والأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.

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وتنطلق المباراة في تمام الثانية عصرًا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب غيلورا بونغ كارنو.

وتُبث المباريات علي قنوات الكأس وخاصة رقم خمسه بتعليق هيكل الصغير، وbein sport 1 بتعليق أحمد البلوشي.

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