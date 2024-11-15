موعد مباراة بوتسوانا وموريتانيا اليوم في تصفيات الأمم الافريقية والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يلتقي منتخب بوتسوانا مع نظيره المنتخب الموريتاني، مساء اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة موريتانيا وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

ومن المنتظر أن تقام مباراة منتخب بوتسوانا مع نظيره موريتانيا؛ مساء اليوم الجمعة على ملعب “أوبيد إيتاني تشيلومي” في بوتسوانا.

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وستنطلق صافرة مباراة موريتانيا وبوتسوانا مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة؛ والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة موريتانيا ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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