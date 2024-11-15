موعد مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات الأمم الافريقية والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يترقب محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية مباراة مصر وكاب فيردي وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من كاب فيردي وبتسوانا وموريتانيا.

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تأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم للمرة السابعة والعشرين في تاريخه إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية وذلك بعد تحقيق العلامة الكاملة فى أول 4 مباريات في التصفيات.

نجح منتخب مصر في التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا بغض النظر عن نتيجة مباراتي الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات.

وسبق أن ضمن منتخب مصر تأهله إلى منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 والتي من المقرر إقامتها في المغرب بعدما تصدر منتخب الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، حصدها من 4 انتصارات متتالية.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة مصر وكاب فيردي يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 على الملعب الوطني للرأس الأخضر في كاب فيردي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة مصر وكاب فيردي عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2 بي إن سبورت القطرية وسيقوم علي محمد علي بالتعليق على أحداث اللقاء.

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