درة تتألق بإطلالة فضية مبهرة في عرض أزياء إيلي صعب بالرياض

درة تتألق بإطلالة فضية مبهرة في عرض أزياء إيلي صعب بالرياض

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درة تتألق بإطلالة
درة تتألق بإطلالة فضية مبهرة في عرض أزياء إيلي صعب بالرياض

درة تتألق بإطلالة فضية مبهرة في عرض أزياء إيلي صعب بالرياض.. شاركت الفنانة درة جمهورها على إنستجرام بلقطات من أحدث إطلالاتها خلال حضورها عرض أزياء للمصمم إيلي صعب في موسم الرياض. ظهرت درة بفستان طويل بلا أكمام من القماش الفضي اللامع، مما أضفى عليها رونقًا خاصًا.

درة تتألق بإطلالة فضية مبهرة في عرض أزياء إيلي صعب بالرياض

أكملت درة إطلالتها الراقية بقطع مجوهرات فاخرة، نالت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشادوا بأناقتها المعتادة.

ومن حيث الإطلالة الجمالية، اختارت درة ترك خصلات شعرها البني منسدلة بحرية، مع مكياج متناسق يتماشى مع لون بشرتها، ليضفي على حضورها جاذبية خاصة.

درة إطلالة درة أحدث إطلالة لدرة أعمال درة القادمة

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