موعد مباراة اليابان أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

الفجر الرياضي
اليابان وإندونيسيا
اليابان وإندونيسيا

يتواصل اليوم الجمعة مواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وذلك بمواجهة المنتخب الإندونيسي ضد نظيره الياباني ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثالث.

موعد مباراة اليابان أمام إندونيسيا

ويتصدر منتخب اليابان المجموعة برصيد عشر نقاط بفارق أربع نقاط عن المركز التاني استراليا، بينما يتواجد المنتخب الاندونيسي في المركز السادس والأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.

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موعد مباراة اليابان أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

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إنجلترا تضرب اليونان بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

وتنطلق المباراة في تمام الثانية عصرًا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب غيلورا بونغ كارنو.

القنوات الناقلة لمباراة اليابان أمام إندونيسيا

وتُبث المباريات علي قنوات الكأس وخاصة رقم خمسه بتعليق هيكل الصغير، وbein sport 1 بتعليق أحمد البلوشي.

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