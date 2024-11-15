سعر اليورو امام الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر
استقر سعر اليورو الأوروبي خلال تعاملات البنوك والصرافة اليوم الجمعة 15-11-2024،وحقق اليوم بالبنك الأهلي المصري: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.
كما بلغ سعر اليورو في بنك مصر: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
- البنك الأهلي المصري: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.
- بنك مصر: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 52.74 جنيه للشراء، و53.25 للبيع.
- بنك قطر الوطني الأهلي: 52.74 جنيه للشراء، و53.24 للبيع
أسعار العملات بالبنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم
- متوسط سعر الدولار اليوم: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 للبيع.
- متوسط سعر اليورو اليوم: 53.01 جنيه للشراء، و53.12 للبيع.
- متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.71 جنيه للشراء، و63.88 للبيع.
- متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 13.10 جنيه للشراء، و13.13 للبيع.
- متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 160.46 جنيه للشراء، و160.89 للبيع.
- متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.40 جنيه للشراء، و13.43 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
- البنك الأهلي المصري: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 للبيع.
- بنك مصر: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 للبيع.
- بنك قطر الوطني الأهلي: 49.23 جنيه للشراء، و49.33 للبيع.
سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي
160.40 جنيه للشراء.
160.93 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
159.70 جنيه للشراء.
160.81 جنيه للبيع.