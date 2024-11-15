سعر اليورو امام الجنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر

استقر سعر اليورو الأوروبي خلال تعاملات البنوك والصرافة اليوم الجمعة 15-11-2024،وحقق اليوم بالبنك الأهلي المصري: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.

كما بلغ سعر اليورو في بنك مصر: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.

بنك مصر: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 52.74 جنيه للشراء، و53.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 52.74 جنيه للشراء، و53.24 للبيع

أسعار العملات بالبنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم

متوسط سعر الدولار اليوم: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 53.01 جنيه للشراء، و53.12 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.71 جنيه للشراء، و63.88 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 13.10 جنيه للشراء، و13.13 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 160.46 جنيه للشراء، و160.89 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.40 جنيه للشراء، و13.43 للبيع.



سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 للبيع.

بنك مصر: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 49.23 جنيه للشراء، و49.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي

160.40 جنيه للشراء.

160.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

159.70 جنيه للشراء.

160.81 جنيه للبيع.