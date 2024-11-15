سعر الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر لعام ٢٠٢٤ وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي سعر 159.7 جنيه للشراء و161.7 جنيه للبيع امام الجنيه.
بلغ سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي
160.40 جنيه للشراء.
160.93 جنيه للبيع.
وسعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
159.70 جنيه للشراء.
160.81 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
160.07 جنيه للشراء.
160.81 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
155.13 جنيه للشراء.
160.89 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
157.50 جنيه للشراء.
160.77 جنيه للبيع.
وسعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
160.56 جنيه للشراء.
160.94 جنيه للبيع.
تحويل الدينار لجنيه مصري
- سعر 1 دينار كويتي 161 جنيها مصريا
- سعر 5 دينار كويتي 807 جنيهات مصرية.
- سعر 10 دينار كويتي 1،614 جنيها مصريا.
- وسجل سعر 25 دينار كويتي 4،034 جنيها مصريا.
- -50 دينار كويتي 8،068 جنيها مصريا.
- وسجل سعر 100 دينار كويتي 16،135 جنيها مصريا.
- وسجل سعر 500 دينار كويتي 80،675 جنيها مصريا.
متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري اليوم
- متوسط سعر الدولار اليوم: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 للبيع.
- متوسط سعر اليورو اليوم: 53.01 جنيه للشراء، و53.12 للبيع.
- متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.71 جنيه للشراء، و63.88 للبيع.
- متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 13.10 جنيه للشراء، و13.13 للبيع.
- متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 160.46 جنيه للشراء، و160.89 للبيع.
- متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.40 جنيه للشراء، و13.43 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
- البنك الأهلي المصري: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 للبيع.
- بنك مصر: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 للبيع.
- بنك قطر الوطني الأهلي: 49.23 جنيه للشراء، و49.33 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
- البنك الأهلي المصري: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.
- بنك مصر: 52.73 جنيه للشراء، و53.34 للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 52.74 جنيه للشراء، و53.25 للبيع.
- بنك قطر الوطني الأهلي: 52.74 جنيه للشراء، و53.24 للبيع