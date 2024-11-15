مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 15- 11- 2024 والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
مباريات اليوم
مباريات اليوم

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا، وبطولة دوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية

البرتغال ضد بولندا في تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports HD 1

كرواتيا ضد إسكتلندا في تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports HD 5

إسبانيا ضد الدنمارك في تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports HD 4.

سويسرا ضد صربيا في تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت القاهرة.

أبرز مباريات اليوم في تصفيات أمريكا الجنوبية

أوروجواي ضد كولومبيا في تمام الساعة 2 صباحا

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موعد مباراة بوتسوانا وموريتانيا اليوم في تصفيات الأمم الافريقية والقنوات الناقلة

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أبرز مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا

جنوب إفريقيا ضد أوغندا في تمام الساعة 3 عصرا.

بوتسوانا ضد موريتانيا في تمام الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

كوت ديفوار ضد زامبيا في تمام الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة.

مصر ضد الرأس الأخضر في تمام الساعة 6 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports HD 2

أنجولا ضد غانا في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة.

المغرب ضد الجابون في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة beIN Sports HD 2

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