موعد مباراة أوغندا ضد وجنوب إفريقيا اليوم في تصفيات الأمم الافريقية والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهة قوية بين منتخب جنوب افريقيا مع نظيره المنتخب الأوغندي، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر تصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة جنوب إفريقيا ضد أوغندا في تصفيات أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة جنوب إفريقيا ضد أوغندا، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب مانديلا الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ضد أوغندا في تصفيات أمم إفريقيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا هذا الموسم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا