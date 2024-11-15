زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب إقليم بابوا غينيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الجمعة، بوقوع زلزال بقوة 6.6 درجة إقليم بابوا غينيا، من دون إصدار أي تحذيرات من تسونامي.

وأضافت الهيئة، بأن زلزالا بقوة 6.6 درجة قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة الشرقية، وبأنه وقع على عمق 51 كيلومترا وعلى مسافة 123.2 كيلومتر عن بلدة كوكوبو الأقرب إليه.

وقال مركز بابوا غينيا الجديدة الوطني للكوارث من جانبه إنه يقيّم حجم الأضرار.

وتكثر الزلازل في بابوا غينيا الجديدة التي تقع فوق "حزام النار في المحيط الهادي"، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

وعلى الرغم من أنها نادرا ما تتسبب بأضرار كبيرة في هذه المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، فإنها يمكن أن تؤدي إلى انهيارات أرضية مدمّرة.
 

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زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب إقليم بابوا غينيا

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