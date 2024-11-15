سعر" الريال السعودي " مقابل " الدولار الأمريكي" اليوم الجمعة
ويتسأل العديد من المواطنين عن سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 وفقا لأخر تحديثات معلنه وننشر سعر" الريال السعودي " مقابل " الدولار الأمريكي" اليوم.
استقر اليوم سعر صرف الريال مقابل الدولار ومقابل العملات الأجنبية الأخرى، فقد سجل اليوم سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي نحو 3.7500 ريال فمن خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم سعر الريال مقابل الدولار.
سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي
اليوم 15 نوفمبر، استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند 3.7500 ريال.
أسعار الريال السعودي مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى:
الدولار الأسترالي: 2.4590 ريال
الجنيه الإسترليني: 4.8766 ريال
الفرنك السويسري: 4.3180 ريال
الدولار السنغافوري: 2.8293 ريال
الروبل الروسي: 0.0383 ريال
الدولار النيوزيلندي: 2.2351 ريال
الدولار الكندي: 2.6960 ريال
اليوان الصيني: 0.5250 ريال
الكرون الدنماركي: 0.5427 ريال
الروبية الهندية: 0.0446 ريال
اليورو: 4.0494 ريال
الريال البرازيلي: 0.6549 ريال
سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم
اليوم، 15 نوفمبر 2024، سجلت أسعار الصرف التالية:
سعر الدولار الأمريكي: 3.7500 ريال سعودي
سعر الدولار الأسترالي: 2.4590 ريال سعودي
سعر الجنيه الإسترليني: 4.8766 ريال سعودي
سعر الفرنك السويسري: 4.3180 ريال سعودي
أسعار الريال السعودي مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى:
سعر الدولار السنغافوري: 2.8293 ريال سعودي
سعر الروبل الروسي: 0.0383 ريال سعودي
سعر الدولار النيوزيلندي: 2.2351 ريال سعودي
تظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في السوق اليوم، في ظل التذبذبات التي شهدتها الأيام الماضية.
أسعار الدولار داخل البنوك اليوم 15 نوفمبر
البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء: 48.71 جنيه
سعر البيع: 48.81 جنيه
بنك القاهرة:
سعر الشراء: 48.69 جنيه
سعر البيع: 48.79 جنيه
البنك الأهلي:
سعر الشراء: 48.69 جنيه
سعر البيع: 48.79 جنيه
بنك مصر:
سعر الشراء: 48.67 جنيه
سعر البيع: 48.77 جنيه
بنك البركة:
سعر الشراء: 48.69 جنيه
سعر البيع: 48.79 جنيه
بنك قناة السويس:
سعر الشراء: 48.75 جنيه
سعر البيع: 48.85 جنيه
بنك الإسكندرية:
سعر الشراء: 48.75 جنيه
سعر البيع: 48.85 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
سعر الشراء: 48.76 جنيه
سعر البيع: 48.85 جنيه