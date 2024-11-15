سعر" الريال السعودي " مقابل " الدولار الأمريكي" اليوم الجمعة

ويتسأل العديد من المواطنين عن سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 وفقا لأخر تحديثات معلنه وننشر سعر" الريال السعودي " مقابل " الدولار الأمريكي" اليوم.

استقر اليوم سعر صرف الريال مقابل الدولار ومقابل العملات الأجنبية الأخرى، فقد سجل اليوم سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي نحو 3.7500 ريال فمن خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم سعر الريال مقابل الدولار.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي

اليوم 15 نوفمبر، استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي عند 3.7500 ريال.

أسعار الريال السعودي مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى:

الدولار الأسترالي: 2.4590 ريال

الجنيه الإسترليني: 4.8766 ريال

الفرنك السويسري: 4.3180 ريال

الدولار السنغافوري: 2.8293 ريال

الروبل الروسي: 0.0383 ريال

الدولار النيوزيلندي: 2.2351 ريال

الدولار الكندي: 2.6960 ريال

اليوان الصيني: 0.5250 ريال

الكرون الدنماركي: 0.5427 ريال

الروبية الهندية: 0.0446 ريال

اليورو: 4.0494 ريال

الريال البرازيلي: 0.6549 ريال



سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم

اليوم، 15 نوفمبر 2024، سجلت أسعار الصرف التالية:

سعر الدولار الأمريكي: 3.7500 ريال سعودي

سعر الدولار الأسترالي: 2.4590 ريال سعودي

سعر الجنيه الإسترليني: 4.8766 ريال سعودي

سعر الفرنك السويسري: 4.3180 ريال سعودي





أسعار الريال السعودي مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى:

سعر الدولار السنغافوري: 2.8293 ريال سعودي

سعر الروبل الروسي: 0.0383 ريال سعودي

سعر الدولار النيوزيلندي: 2.2351 ريال سعودي



تظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في السوق اليوم، في ظل التذبذبات التي شهدتها الأيام الماضية.

أسعار الدولار داخل البنوك اليوم 15 نوفمبر



البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 48.71 جنيه

سعر البيع: 48.81 جنيه



بنك القاهرة:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



البنك الأهلي:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



بنك مصر:

سعر الشراء: 48.67 جنيه

سعر البيع: 48.77 جنيه



بنك البركة:

سعر الشراء: 48.69 جنيه

سعر البيع: 48.79 جنيه



بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 48.75 جنيه

سعر البيع: 48.85 جنيه



بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 48.75 جنيه

سعر البيع: 48.85 جنيه



مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 48.76 جنيه

سعر البيع: 48.85 جنيه