سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقر وسجل سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه المصري اليوم الجمعة ١٥-11-2024، حيث يفكر كما يلي:

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري:
سعر الشراء: 63.49 جنيه
سعر البيع: 63.68 جنيه


سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 63.27 جنيه
سعر البيع: 63.67 جنيه


سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر:
سعر الشراء: 63.27 جنيه
سعر البيع: 63.67 جنيه


سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي:
سعر الشراء: 63.27 جنيه
سعر البيع: 63.67 جنيه


سعر الجنيه الاسترليني في البنك العربي الأفريقي الدولي:
سعر الشراء: 62.99 جنيه
سعر البيع: 63.67 جنيه


سعر الجنيه الاسترليني في بنك فيصل الإسلامي:
سعر الشراء: 62.99 جنيه
سعر البيع: 63.67 جنيه وقياس هذه الاسعار تباينًا بين البنوك المختلفة، مما يعكس حركة أسعار الصرف الحالية 


أسعار الأسعار في السوق السوداء اليوم:
الدولار الامريكي:
سعر الشراء: 49.05 جنيه
سعر البيع: 48.83 جنيه


اليورو الأوروبي:
سعر الشراء: 53.20 جنيه
سعر البيع: 52.70 جنيه


الجنيه الاسترليني:
سعر الشراء: 63.75 جنيه
سعر البيع: 63.25 جنيه


الريال السعودي:
سعر الشراء: 13.19 جنيه
سعر البيع: 12.99 جنيه


الدينار الكويتي:
سعر الشراء: 164.28 جنيه
سعر البيع: 159.28 جنيه


الدرهم الإماراتي:
سعر الشراء: 13.49 جنيه
سعر البيع: 13.29 جنيه

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي: 3.7500 ريال سعودي
السعر الحالي للدولار الأمريكي: 2.4590 ريال سعودي
سعر الجنيه الاسترليني: 4.8766 ريال سعودي
سعر الفرنك السويسري: 4.3180 ريال سعودي
 

أسعار الريال السعودي مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى:

سعر الدولار السنغافوري: 2.8293 ريال سعودي
سعر الروبل الروسي: 0.0383 ريال سعودي
سعر الدولار النيوزيلندي: 2.2351 ريال سعودي

 

 

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