سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

استقر وسجل سعر الجنيه الاسترليني امام الجنيه المصري اليوم الجمعة ١٥-11-2024، حيث يفكر كما يلي:

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 63.49 جنيه

سعر البيع: 63.68 جنيه



سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 63.27 جنيه

سعر البيع: 63.67 جنيه



سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر:

سعر الشراء: 63.27 جنيه

سعر البيع: 63.67 جنيه



سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 63.27 جنيه

سعر البيع: 63.67 جنيه



سعر الجنيه الاسترليني في البنك العربي الأفريقي الدولي:

سعر الشراء: 62.99 جنيه

سعر البيع: 63.67 جنيه



سعر الجنيه الاسترليني في بنك فيصل الإسلامي:

سعر الشراء: 62.99 جنيه

سعر البيع: 63.67 جنيه وقياس هذه الاسعار تباينًا بين البنوك المختلفة، مما يعكس حركة أسعار الصرف الحالية



أسعار الأسعار في السوق السوداء اليوم:

الدولار الامريكي:

سعر الشراء: 49.05 جنيه

سعر البيع: 48.83 جنيه



اليورو الأوروبي:

سعر الشراء: 53.20 جنيه

سعر البيع: 52.70 جنيه



الجنيه الاسترليني:

سعر الشراء: 63.75 جنيه

سعر البيع: 63.25 جنيه



الريال السعودي:

سعر الشراء: 13.19 جنيه

سعر البيع: 12.99 جنيه



الدينار الكويتي:

سعر الشراء: 164.28 جنيه

سعر البيع: 159.28 جنيه



الدرهم الإماراتي:

سعر الشراء: 13.49 جنيه

سعر البيع: 13.29 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي: 3.7500 ريال سعودي

السعر الحالي للدولار الأمريكي: 2.4590 ريال سعودي

سعر الجنيه الاسترليني: 4.8766 ريال سعودي

سعر الفرنك السويسري: 4.3180 ريال سعودي



أسعار الريال السعودي مقابل بعض العملات الأجنبية الأخرى:

سعر الدولار السنغافوري: 2.8293 ريال سعودي

سعر الروبل الروسي: 0.0383 ريال سعودي

سعر الدولار النيوزيلندي: 2.2351 ريال سعودي