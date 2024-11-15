بتهمة الفساد.. السلطات الكرواتية تعتقل وزير الصحة

أعلنت السلطات الكرواتية، اليوم الجمعة، عن اعتقال وزير الصحة الكرواتي والعديد من الأشخاص الآخرين؛ للاشتباه في تورطهم في الفساد، كجزء من تحقيق بدأه مكتب المدعي العام الأوروبي.

وأضاف المكتب في زغرب، أنه يشتبه في أن الوزير فيلي بيروس، ومديري مستشفيين في زغرب، عاصمة كرواتيا ورفيقين، "قبلوا وأعطوا رشاوي وأساءوا استخدام المنصب والسلطة ومارسوا غسل الأموال".

وذكرت قناة إتش.آر.تي التلفزيونية أن رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش أقال على الفور بيروس من الحكومة.

وكانت سلطات مكافحة الكسب غير المشروع قد ذكرت في وقت سابق اليوم أنه تم اعتقال مسؤول كبير في كرواتيا والعديد من الأشخاص الآخرين، للاشتباه في تورطهم في قضايا الفساد.

ولم يحدد بيان صادر عن مكتب كرواتيا لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة هوية الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه، لكن وسائل إعلام كرواتية ذكرت أنه وزير الصحة فيلي بيروس.

وذكرت صحيفة جوتارني ليست اليومية أنه من بين المشتبه به الآخرين أطباء ومديرو مستشفيات.

وذكرت تقارير أن الشرطة داهمت منزل بيروس في زغرب، عاصمة كرواتيا، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة وأن التحقيق ركز على ما يشتبه بإنه كسب غير مشروع في صفقات مشتريات لمستشفيات كرواتية.