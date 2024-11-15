أدخل أستمتع بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وتصفيات أمم إفريقيا 2025

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مباراة مصر والرأس
مباراة مصر والرأس الأخضر

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر مساء اليوم الجمعة، 15 نوفمبر 2024، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. تُعد المباراة فرصة ذهبية للفراعنة لتأكيد صدارة المجموعة وضمان التأهل المبكر للبطولة القارية التي تستضيفها ساحل العاج.

تُقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها قناة beIN Sports HD 2 بتعليق المعلق المصري علي محمد علي. كما ستُعرض المباراة مجانًا على قناة Sportdigital الألمانية، والتي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي "DVB-S2".

جدول القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

 

القناةالترددالاستقطابمعدل الترميزالمعلق
beIN Sports HD 2مشفر--علي محمد علي
Sportdigital (ألمانية)11185عمودي (V)22000غير متوفر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

المركزالأسماء
حراسة المرمىمحمد الشناوي
الدفاعحسام عبدالمجيد، أحمد رمضان بيكهام، حمدي فتحي، عمر كمال، محمد حمدي
الوسطنبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، طاهر محمد طاهر
الهجومعمر مرموش، مصطفى محمد

 

ترتيب المجموعة قبل انطلاق المباراة

الفريقالنقاطالمباريات
مصر124
بوتسوانا64
الرأس الأخضر34
موريتانيا34

 

مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 اليوم

المباراةالتوقيتالقنوات الناقلة
بوتسوانا 🆚 موريتانيا3:00 عصرًاbeIN Sports 2، BTV SD
أوغندا 🆚 جنوب إفريقيا3:00 عصرًاAmos 5plus HD
الرأس الأخضر 🆚 مصر6:00 مساءًbeIN Sports 2، Sportdigital، SPORT TV 2 HD
موزمبيق 🆚 مالي6:00 مساءًORTM 2 SD، SPORT TV 3 HD
زامبيا 🆚 ساحل العاج6:00 مساءًSPORT TV 3 HD
زيمبابوي 🆚 كينيا6:00 مساءً-
جامبيا 🆚 جزر القمر9:00 مساءًbeIN Sports 3
الجابون 🆚 المغرب9:00 مساءًbeIN Sports 2، Solo Calcio SD

 

مباريات اليوم في المنافسات الأخرى

تصفيات كأس العالم 2026 - قارة آسيا

المباراةالتوقيتالقنوات الناقلة
إندونيسيا 🆚 اليابان2:00 ظهرًاVARZISH HD، ESPN HD

دوري الأمم الأوروبية

المباراةالتوقيتالقنوات الناقلة
البرتغال 🆚 بولندا9:45 مساءًCBC SPORT HD، Fast sport SD
الدنمارك 🆚 إسبانيا9:45 مساءًLA 1 UHD، LA 1 HD

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

المباراةالتوقيتالقنوات الناقلة
أوروجواي 🆚 كولومبيا2:00 صباحًاS.S.C 1، Foot ball HD
بيرو 🆚 تشيلي3:30 صباحًاS.S.C EXTRA 1، Eleven sports

 

كيفية متابعة المباراة عبر الإنترنت؟

إذا كنت تفضل متابعة المباراة عبر الإنترنت، يمكنك الاعتماد على تطبيق "TOD"، الذي يتيح مشاهدة مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025 بجودة

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