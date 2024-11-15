أدخل أستمتع بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وتصفيات أمم إفريقيا 2025

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر مساء اليوم الجمعة، 15 نوفمبر 2024، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. تُعد المباراة فرصة ذهبية للفراعنة لتأكيد صدارة المجموعة وضمان التأهل المبكر للبطولة القارية التي تستضيفها ساحل العاج.

تُقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها قناة beIN Sports HD 2 بتعليق المعلق المصري علي محمد علي. كما ستُعرض المباراة مجانًا على قناة Sportdigital الألمانية، والتي يمكن استقبالها عبر القمر الصناعي "DVB-S2".

جدول القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز المعلق beIN Sports HD 2 مشفر - - علي محمد علي Sportdigital (ألمانية) 11185 عمودي (V) 22000 غير متوفر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

المركز الأسماء حراسة المرمى محمد الشناوي الدفاع حسام عبدالمجيد، أحمد رمضان بيكهام، حمدي فتحي، عمر كمال، محمد حمدي الوسط نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، طاهر محمد طاهر الهجوم عمر مرموش، مصطفى محمد

ترتيب المجموعة قبل انطلاق المباراة

الفريق النقاط المباريات مصر 12 4 بوتسوانا 6 4 الرأس الأخضر 3 4 موريتانيا 3 4

مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 اليوم

المباراة التوقيت القنوات الناقلة بوتسوانا 🆚 موريتانيا 3:00 عصرًا beIN Sports 2، BTV SD أوغندا 🆚 جنوب إفريقيا 3:00 عصرًا Amos 5plus HD الرأس الأخضر 🆚 مصر 6:00 مساءً beIN Sports 2، Sportdigital، SPORT TV 2 HD موزمبيق 🆚 مالي 6:00 مساءً ORTM 2 SD، SPORT TV 3 HD زامبيا 🆚 ساحل العاج 6:00 مساءً SPORT TV 3 HD زيمبابوي 🆚 كينيا 6:00 مساءً - جامبيا 🆚 جزر القمر 9:00 مساءً beIN Sports 3 الجابون 🆚 المغرب 9:00 مساءً beIN Sports 2، Solo Calcio SD

مباريات اليوم في المنافسات الأخرى

تصفيات كأس العالم 2026 - قارة آسيا

المباراة التوقيت القنوات الناقلة إندونيسيا 🆚 اليابان 2:00 ظهرًا VARZISH HD، ESPN HD

دوري الأمم الأوروبية

المباراة التوقيت القنوات الناقلة البرتغال 🆚 بولندا 9:45 مساءً CBC SPORT HD، Fast sport SD الدنمارك 🆚 إسبانيا 9:45 مساءً LA 1 UHD، LA 1 HD

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

المباراة التوقيت القنوات الناقلة أوروجواي 🆚 كولومبيا 2:00 صباحًا S.S.C 1، Foot ball HD بيرو 🆚 تشيلي 3:30 صباحًا S.S.C EXTRA 1، Eleven sports

كيفية متابعة المباراة عبر الإنترنت؟

إذا كنت تفضل متابعة المباراة عبر الإنترنت، يمكنك الاعتماد على تطبيق "TOD"، الذي يتيح مشاهدة مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025 بجودة

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