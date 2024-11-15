جارية الآن "مجانًا" شاهد بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في أمم إفريقيا

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مصر والرأس الأخضر
مصر والرأس الأخضر

0/0 يخوض منتخب مصر مواجهة حاسمة أمام نظيره الرأس الأخضر، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. اللقاء المرتقب يأتي في إطار سعي المنتخب المصري لتعزيز صدارته للمجموعة وضمان تأهله المبكر إلى النهائيات.

تُقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم بثها عبر قناة beIN Sports HD 2 مع تعليق علي محمد علي. كما يمكن متابعة المباراة مجانًا عبر قناة Sportdigital الألمانية المتوفرة على القمر الصناعي "DVB-S2".

 

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

القناةالترددالاستقطابمعدل الترميزالمعلق
beIN Sports HD 2مشفر--علي محمد علي
Sportdigital (ألمانية)11185عمودي (V)22000غير متوفر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

المركزالأسماء
حراسة المرمىمحمد الشناوي
الدفاعحسام عبدالمجيد، أحمد رمضان بيكهام، حمدي فتحي، عمر كمال، محمد حمدي
الوسطنبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، طاهر محمد طاهر
الهجومعمر مرموش، مصطفى محمد

ترتيب المجموعة قبل المباراة

الفريقالنقاطالمباريات
مصر124
بوتسوانا64
الرأس الأخضر34
موريتانيا34

جدول مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم

المباراةالتوقيتالقنوات الناقلة
بوتسوانا 🆚 موريتانيا3:00 عصرًاbeIN Sports 2، BTV SD
أوغندا 🆚 جنوب إفريقيا3:00 عصرًاAmos 5plus HD
الرأس الأخضر 🆚 مصر6:00 مساءًbeIN Sports 2، Sportdigital، SPORT TV 2 HD
موزمبيق 🆚 مالي6:00 مساءًORTM 2 SD، SPORT TV 3 HD
زامبيا 🆚 ساحل العاج6:00 مساءًSPORT TV 3 HD
زيمبابوي 🆚 كينيا6:00 مساءً-
جامبيا 🆚 جزر القمر9:00 مساءًbeIN Sports 3
الجابون 🆚 المغرب9:00 مساءًbeIN Sports 2، Solo Calcio SD

مباريات أخرى اليوم

تصفيات كأس العالم 2026 - آسيا

المباراةالتوقيتالقنوات الناقلة
إندونيسيا 🆚 اليابان2:00 ظهرًاVARZISH HD، ESPN HD

دوري الأمم الأوروبية

المباراةالتوقيتالقنوات الناقلة
البرتغال 🆚 بولندا9:45 مساءًCBC SPORT HD، Fast sport SD
الدنمارك 🆚 إسبانيا9:45 مساءًLA 1 UHD، LA 1 HD

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

المباراةالتوقيتالقنوات الناقلة
أوروجواي 🆚 كولومبيا2:00 صباحًاS.S.C 1، Foot ball HD
بيرو 🆚 تشيلي3:30 صباحًاS.S.C EXTRA 1، Eleven sports

 

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