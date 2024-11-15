جارية الآن "مجانًا" شاهد بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في أمم إفريقيا

0/0 يخوض منتخب مصر مواجهة حاسمة أمام نظيره الرأس الأخضر، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. اللقاء المرتقب يأتي في إطار سعي المنتخب المصري لتعزيز صدارته للمجموعة وضمان تأهله المبكر إلى النهائيات.
تُقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم بثها عبر قناة beIN Sports HD 2 مع تعليق علي محمد علي. كما يمكن متابعة المباراة مجانًا عبر قناة Sportdigital الألمانية المتوفرة على القمر الصناعي "DVB-S2".
القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر
القناة
التردد
الاستقطاب
معدل الترميز
المعلق
beIN Sports HD 2
مشفر
-
-
علي محمد علي
Sportdigital (ألمانية)
11185
عمودي (V)
22000
غير متوفر
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر
المركز
الأسماء
حراسة المرمى
محمد الشناوي
الدفاع
حسام عبدالمجيد، أحمد رمضان بيكهام، حمدي فتحي، عمر كمال، محمد حمدي
الوسط
نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، طاهر محمد طاهر