جارية الآن "مجانًا" شاهد بث مباشر مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في أمم إفريقيا

0/0 يخوض منتخب مصر مواجهة حاسمة أمام نظيره الرأس الأخضر، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. اللقاء المرتقب يأتي في إطار سعي المنتخب المصري لتعزيز صدارته للمجموعة وضمان تأهله المبكر إلى النهائيات.

تُقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم بثها عبر قناة beIN Sports HD 2 مع تعليق علي محمد علي. كما يمكن متابعة المباراة مجانًا عبر قناة Sportdigital الألمانية المتوفرة على القمر الصناعي "DVB-S2".

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز المعلق beIN Sports HD 2 مشفر - - علي محمد علي Sportdigital (ألمانية) 11185 عمودي (V) 22000 غير متوفر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

المركز الأسماء حراسة المرمى محمد الشناوي الدفاع حسام عبدالمجيد، أحمد رمضان بيكهام، حمدي فتحي، عمر كمال، محمد حمدي الوسط نبيل عماد دونجا، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، طاهر محمد طاهر الهجوم عمر مرموش، مصطفى محمد

ترتيب المجموعة قبل المباراة

الفريق النقاط المباريات مصر 12 4 بوتسوانا 6 4 الرأس الأخضر 3 4 موريتانيا 3 4

جدول مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم

المباراة التوقيت القنوات الناقلة بوتسوانا 🆚 موريتانيا 3:00 عصرًا beIN Sports 2، BTV SD أوغندا 🆚 جنوب إفريقيا 3:00 عصرًا Amos 5plus HD الرأس الأخضر 🆚 مصر 6:00 مساءً beIN Sports 2، Sportdigital، SPORT TV 2 HD موزمبيق 🆚 مالي 6:00 مساءً ORTM 2 SD، SPORT TV 3 HD زامبيا 🆚 ساحل العاج 6:00 مساءً SPORT TV 3 HD زيمبابوي 🆚 كينيا 6:00 مساءً - جامبيا 🆚 جزر القمر 9:00 مساءً beIN Sports 3 الجابون 🆚 المغرب 9:00 مساءً beIN Sports 2، Solo Calcio SD

مباريات أخرى اليوم

تصفيات كأس العالم 2026 - آسيا

المباراة التوقيت القنوات الناقلة إندونيسيا 🆚 اليابان 2:00 ظهرًا VARZISH HD، ESPN HD

دوري الأمم الأوروبية

المباراة التوقيت القنوات الناقلة البرتغال 🆚 بولندا 9:45 مساءً CBC SPORT HD، Fast sport SD الدنمارك 🆚 إسبانيا 9:45 مساءً LA 1 UHD، LA 1 HD

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