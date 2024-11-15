الوقت يداهمنا.. حركة الجهاد تبث فيديو جديد لأحد الرهائن الإسرائيليين

بثّت حركة الجهاد الفلسطينية اليوم الجمعة، تسجيلًا مصوّرًا جديدًا للرهينة الإسرائيلي ساشا تروبانوف المحتجز في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، بعد بث أول تسجيل له في وقت سابق هذا الأسبوع.

وناشد تروبانوف الذي تعرّف عليه أقاربه في أول تسجيل نشر الأربعاء، في الفيديو الجديد أرييه درعي زعيم حزب شاس اليهودي المتطرف العضو في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مساعدته وغيره من الرهائن المحتجزين في غزة.

وقالت يلينا تروبانوف، والدة الأسير ساشا، عن الفيديو الذي بثه الجهاد، "أنا سعيدة برؤية ابني على قيد الحياة، ولكني قلقة للغاية لسماع ما يقوله.. وأطلب بذل كل الجهود لإطلاق سراحه وجميع الأسرى الآخرين على الفور.. ليس لديهم وقت"

ودعا تروبانوف إلى تكثيف الاحتجاجات الرامية إلى "الضغط على الحكومة لإطلاق سراح الرهائن".

وفي الوقت الحالي ليس من الواضح متى تم التقاط الفيديو، وهذا المقطع الثاني الذي تنشره الحركة خلال أسبوع لتروبانوف، وهو روسي إسرائيلي في العشرينات من عمره.