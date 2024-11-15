بتكلفة 12 مليون جنيه.. إفتتاح 3 مساجد في سمسطا والفشن والواسطى ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء مدن سمسطا، الواسطى، والفشن في افتتاح 3 مساجد بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، تشمل مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتطوير ورفع كفاءة المساجد بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار جهود إعمار بيوت الله.

حيث افتتح مدحت صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمدينة سمسطا، مسجد "الرحمة" بمدينة سمسطا بعد إحلاله وتجديده على مساحة 380 مترًا، بتكلفة 5 مليون جنيه "جهود ذاتية"، بحضور نواب رئيس المدينة، مصطفى رمضان مدير إدارة أوقاف سمسطا. وأقيمت الصلاة في المسجد بعد الافتتاح، حيث استمع المصلون لخطبة الجمعة التي حملت عنوان "المال العام وحرمة التعدي عليه".

كما افتتح علي حماد، رئيس مركز الفشن، مسجد "أبوبكر الصديق" بقرية صفط العرفا، وهو مسجد جديد تم إنشاؤه على مساحة 250 مترًا بتكلفة 4 مليون جنيه "جهود ذاتية". وكان الحضور مكونًا من النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل وزارة الأوقاف، ورضا عبدالحليم مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ببني سويف، بالإضافة إلى محمد عيد مدير أوقاف الفشن وجمال عبدالنبى رئيس قرية أبسوج، وعدد من القيادات المحلية ومسؤولي الأوقاف.

وفي مركز الواسطى، افتتح حمادة راضي، رئيس المركز، مسجد "الإيمان" بعزبة عودة محمود – مناشي أبوصير، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 160 مترًا، بتكلفة 3 مليون جنيه "جهود ذاتية". وشارك في الافتتاح النائب أحمد محسن مبارك عضو مجلس الشيوخ، وسعيد عبدالواحد مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، ورجب حسين مدير إدارة أوقاف الواسطى، وعماد سنجر رئيس قرية أبوصير الملق، إلى جانب عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.

هذه المشروعات تأتي في إطار اهتمام المحافظة بتطوير المساجد وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القرى والمدن.