جامعة الأقصر تنظم ندوة تثقيفية بعنوان "بناء الهوية الوطنية والولاء في عصر الحروب الفكرية"

نظم مركز تنمية الحرف اليدوية والتقليدية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجامعة الأقصر، ندوة تثقيفية بعنوان "بناء الهوية الوطنية والولاء في عصر الحروب الفكرية" استهدفت ١٠٠ طالب وطالبة من طلاب المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود.



وجاءت الندوة التثقيفية تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث قدمت الندوة الدكتورة رضا عطا الله عضو هيئة التدريس بكلية الآثار جامعة الأقصر ومدير مركز تنمية الحرف اليدوية والتقليدية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالجامعة ومنسق التواصل المجتمعي.



وأشرف على تنفيذ الندوة د. هناء حامد مدير مكتب خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، ود. مها مصطفى - المشرف على قسم العلوم الأساسية ومدير وحدة ضمان الجودة ومنسق اتحاد الطلاب بالمعهد ومنسق أسرة طلاب من أجل مصر.

تناولت الندوة التعريف بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، ثم التعرف على الفئة العمرية الثالثة المستهدفة للمبادرة وهي فئة طلاب المعهد (المرحلة العمرية من ١٨ وحتى ٦٥ عاما)، أعقب ذلك الحديث عن مفهوم الهوية الوطنية والولاء لبلدنا الحبيب مصر في ظل الحروب الفكرية المحدقة بالوطن من جميع الجهات، متمثلة في الحروب الفكرية عبر وسائل التواصل المجتمعي المختلفة، موضحة دور مصر البارز في المنطقة العربية وعلى المستويين الإقليمي والدولي في سعيها الدؤوب لتحقيق الأمن القومي والاستقرار بالمنطقة العربية محافظة بذلك على دورها الرائد وتاريخها العريض وحضارتها العصية علي التقليد.

يأتى ذلك تحت رعاية أ.د. صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، والدكتور محمد الرملى حسين رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور عبدالناصر عمران عميد المعهد.

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