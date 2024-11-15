ضبط 82 متهما بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من توجيه عدة حملات أمنية إستهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة مركز شرطة دمياط.

وقد أسفرت جهودها عن ضبط عدد (73) قضية ضُبط خلالهم (82) متهم.. وبحوزتهم (386،500 كجم لمخدر الحشيش – 146،150 كجم لمخدر البانجو – 4،620 كجم لمخدر الهيروين- 126،500 كجم لمخدر الهيدرو – 891 قرص مخدر – بندقية آلية – 13 بندقية خرطوش – 3 طبنجات – 64 فرد محلى – 249 طلقة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.