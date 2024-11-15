تعرف على سبب إقامة وحدة قلب بمستشفى النجيلة المركزى بمطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة الدكتور أحمد فهمى الوتيدى استاذ جراحة القلب بالاسكندرية وعضو وزميل كليه الجراحين الملكية انجلترا وعضو الجمعية الدولية لجراحة القلب،بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والدكتور حازم شومان وكيل مديرية الصحة بمطروح والدكتور أحمد راضى مدير مركز القلب بمطروح،والدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة المركزى



وجه محافظ مطروح الشكر للدكتور الوتيدى على جهوده الإنسانية والطبية خلال أعمال الكشف المجانى على حالات القلب بمستشفى النجيلة المركزى وتقديم التشخيص والخدمات الطبية المجانية لأهالي مدن غرب مطروح والتى أسفرت على الكشف على 70 حاله وعمل ايكو لعدد 40 حالة أخرى وارسال 15 حاله لعمل رسم قلب و تشخيص عدد من الحالات لإجراء عمليات جراحيه وقسطرة بالتنسيق مع مركز قلب مطروح

،مع التنسيق لعمل مزيد من الزيارات لتقديم الخدمات الطبية لاهالى مطروح خاصه مرضي القلب

وأكد محافظ مطروح على جهود الارتقاء بمنظومة الصحة بالمحافظة مع مساحتها الكبيرة،مرحبا بجهود المشاركه المجتمعيه وكافة المقترحات التى تدعم توجه المحافظة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ومنها مقترح إقامة وحدة قلب تشخيصه بمستشفى النجيلة المركزى مع توافر البنية التحتية من خلال المشاركة المجتمعية ودراسة إنشاء مبنى يضم بنك الدم ووحدة القلب التشخيصية وماسيضمه من مكونات وأجهزة، ومدرسة للتمريض لخدمة أهالي مدن غرب مطروح والتيسير عليهم مع مقترح توفير بنك دم اخر بمستشفى الحمام لخدمة مدن شرق،وكذلك مقترح قافلة طبية تخصص القلب إلى سيوة بالتعاون مع الدكتور الوتيدى واجراء الكشف والتشخيص لحالات القلب والاطمئنان عليهم بسيوة

مشيدًا أيضا بجهود مركز قلب مطروح وما يتم من إجراء عمليات وإنهاء قوائم الانتظار والتى وصلت إلى إجراء ٤ الاف عملية قسطرة و٦٠٠ جراحة قلب للمصريين وغير المصريين وجراحات قلب اطفال

وعقب اللقاء قام الدكتور الوتيدى بزيارة تفقدية لمركز قلب مطروح والاطلاع على إمكانيات المركز ومايقوم به من دور طبى متميز لأبناء مطروح وزائريها.