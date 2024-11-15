وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر لبيع السلع بأسعار مخفضة

الاقتصاد
بوابة الفجر

نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد، لطرح جميع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية، بجانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بخصومات تصل إلي 25%. 

وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يتم بالتعاون مع محافظة القاهرة وتحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع أكثر من 50 شركة من القطاعين العام والخاص ويتم طرح جميع أنواع السلع الغذائية ويتم تعميم تجربة السواق الواحد علي مستوي الجمهورية.

وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أن هناك جهودًا لإنشاء سوق اليوم الواحد ضمن تحركات الدولة للسيطرة على الأسعار، مؤكدا أن مثل هذه الأسواق والمنافذ ستوفر السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة التي تبالغ في الأسعار.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي ضرورة زيادة جهود القضاء على الحلقات الوسيطة، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشددًا على أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

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