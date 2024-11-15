شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. موعد وطرق وشروط التقديم

شقق الإسكان الاجتماعي 2024 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اقتراب فتح باب التقديم.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتساءل الرأي العام المصري عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وذلك لمعرفة تفاصيل التقديم على تلك الشقق وموعد وشروط وخطوات التقديم وكذلك الأوراق والمستندات المطلوبة.

موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وعن موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2024، فحددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي كالتالي:

يبدأ التقديم لذوي الهمم من يوم الاثنين 18 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى يوم الاثنين 25 من نفس الشهر.

باقي المواطنين فيبدأ تقديمهم من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.



ويبلغ عدد الوحدات الجاهزة للتسليم لمحدودي ومتوسطي الدخل 23 ألفا و958 وحدة سكنية، في مناطق الجيزة، والشرقية، والمنوفية، والفيوم، والإسماعيلية، والبحيرة، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، وتتراوح أسعار هذه الوحدات بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه.

وعدد الوحدات جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل يبلغ 12 ألفا و990 وحدة سكنية، في عدة مدن جديدة، وتتراوح أسعارها بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه.

عدد الوحدات التي تسلم خلال 36 شهرًا 41 ألفا و782 وحدة سكنية تقع في مناطق: "أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، السادات، أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، غرب قنا، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة"، وتتراوح اسعارها بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه.



خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ويمكن التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 من خلال عدة خطوات بسيطة، تبدأ بشراء كراسة الشروط من أقرب مكتب بريد لك، ثم اتباع الخطوات التالية:

ملء كراسة الشروط بعناية، بمعلومات شخصية وتفاصيل عن الدخل والمستندات المطلوبة.

دفع رسوم التقديم والتي تكون كالتالي: 300 جنيه رسوم كراسة الشروط، 355 جنيها مصاريف إدارية، 20 ألف جنيه للوحدات السكنية في المحافظات، 30 ألف جنيه للوحدات السكنية في المدن الجديدة.

تسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

بعد فترة من التقديم، يتم الإعلان عن المقبولين أو الذين تم قبول طلباتهم، وتحديد مواعيد للفحص النهائي.

المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

صورة من بطاقة الرقم القومي "سارية".

شهادات الدخل لإثبات دخل المتقدم أو الأسرة، مثل "شهادة من جهة العمل أو من التأمينات الاجتماعية".

لأصحاب المهن الحرة، شهادة معتمدة من محاسب قانوني، أو مستخرج سجل تجاري، وبطاقة ضريبية.

صورة من عقد الزواج أو شهادة الطلاق "إذا كانت الحالة الاجتماعية متزوجة أو مطلقة".

إيصال مرافق حديث "كهرباء، ماء، أو غاز" لإثبات العنوان الحالي.

إيصال دفع مقدم الحجز من مكاتب البريد.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024