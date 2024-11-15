آخر موعد للتقديم في قرعة الحج 2025.. الشروط والفئات الممنوعة والتفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اقتراب انتهاء فترة التقديم في قرعة الحج لعام 2025، داعية المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج هذا الموسم إلى سرعة التسجيل قبل غلق باب التقديم. وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح عبر عدة وسائل، منها المواقع الإلكترونية الرسمية ومراكز الشرطة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالشروط المعلنة لضمان القبول.

طرق التقديم في قرعة الحج 2025

يمكن للراغبين في التسجيل الاستفادة من إحدى الوسائل الثلاث التالية:

1. أقسام الشرطة: يُسمح بالتقديم من خلال التوجه إلى أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن.



2. البوابة الإلكترونية: الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط المخصص للتسجيل (https://hij.moi.gov.eg).



3. الخدمة الصوتية: الاتصال بالرقم (02-27983000) المخصص لاستقبال طلبات الحج.

الخطوات الأساسية للتسجيل عبر الإنترنت

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.



2. اختيار "بوابة الحج" ومن ثم "تسجيل طلب حج القرعة".



3. قراءة التعليمات بعناية، والموافقة عليها.



4. إدخال البيانات الشخصية والمرافقين (إن وجدوا).



5. تأكيد الطلب وانتظار النتيجة.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

لضمان القبول في قرعة الحج، يجب على المتقدمين توفير المستندات التالية:

نموذج طلب الحج الورقي.

بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.

جواز السفر.

بيان تفصيلي بالحالة الصحية للمتقدم.

رقم هاتف شخصي وآخر لأحد الأقارب للتواصل عند الضرورة.



الفئات الممنوعة من التقديم

حددت وزارة الداخلية ست فئات غير مؤهلة للتقديم في قرعة الحج حفاظًا على صحتهم وسلامتهم أثناء أداء المناسك، وهم:

1. الأطفال دون سن 12 عامًا.



2. مرضى الفشل الكلوي والتليف الرئوي.



3. أصحاب الأمراض المعدية النشطة.



4. مرضى السمنة المفرطة المرضية.



5. المصابون بأمراض القلب المتقدمة والتليف الكبدي.



6. مرضى ألزهايمر والأمراض النفسية الشديدة، إضافة إلى مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيماوي.

شروط إضافية للتقديم

يُسمح بالتقديم مرة واحدة فقط، سواء من خلال السياحة أو التضامن أو قرعة وزارة الداخلية.

لا يجوز التنازل عن فرصة الحج إلا من الأبناء للوالدين، بشرط أن يتمتع المتنازل إليه بصحة جيدة.

يُمنع العدول عن التنازل بعد إتمامه، ولا يمكن للمرافقين طلب تفويجهم أو تسكينهم معًا إذا كانوا قد تقدموا بطلبات منفردة.



أهمية الالتزام بالشروط

تشدد الجهات المنظمة على ضرورة الالتزام بالشروط والإرشادات المعلنة لضمان تنظيم الموسم بنجاح. ويُعد الحج فرصة دينية عظيمة تتطلب التنسيق الدقيق لضمان راحة وسلامة الحجاج، ما دفع الوزارة إلى وضع هذه القواعد والتقييدات بعناية.

للراغبين في أداء فريضة الحج، هذه فرصتهم للتسجيل والاستعداد لهذه الرحلة الروحية التي تمثل أحد أعظم أركان الإسلام.