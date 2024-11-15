أعضاء البرلمان الأبخازي يعودون إلى مبنى مجلس الشعب لإجراء مفاوضات مع المتظاهرين

في آخر تطورات الوضع في أبخازيا، أشارت وسائل الإعلام إلى أن الحكومة تعتزم سحب مشروع قرار التصديق على اتفاقية الاستثمار مع روسيا، من أجل تهدئة الأوضاع.

وأفادت نفس المصادر في وقت سابق، بأن أعضاء حكومة أبخازيا انضموا أيضا إلى عملية المفاوضات مع المتظاهرين. وفي وقت سابق، أشارت الأخبار الواردة من العاصمة الأبخازية سوخوم، إلى أن النواب والوزراء غادروا مجمع المباني الحكومية، حيث تدور اشتباكات بين قوات الأمن مع متظاهرين اقتحموا البرلمان.



وذكرت المعارضة الأبخازية أن المتظاهرين يعتزمون المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية أصلان بزانيا.

ودحضا للاتهامات التي تصبغ على المحتجين صفة معاداة روسيا رفع المتظاهرون علم روسيا ورددوا هتافات داعمة لروسيا أمام مبنى البرلمان نفسه.

واعترفت روسيا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا في 26 أغسطس 2008 في أعقاب عملية "إرغام جورجيا على السلام" التي أطلقها الجيش الروسي في الـ8 من أغسطس من العام المذكور، إثر هجوم جورجيا العسكري على أوسيتيا الجنوبية المجاورة لإعادة ضمها.

ووقعت روسيا في مايو 2009 مع الجمهوريتين اتفاقية لحماية القوات الروسية حدودهما، فيما تواصل روسيا تقديم كافة أشكال الدعم المادي والاقتصادي والاستثماري والتشريعي لهما.