الفريق ربيع: نعمل على وضع القناة في المكانة اللائقة كمركز إقليمي في المنطقة

الاقتصاد
بوابة الفجر

شارك الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، التي ترأسها اللواء خالد محمد سعيد، رئيس اللجنة، بحضور مقرري اللجنة وأعضاء مجلس الشيوخ. عُقد الاجتماع بمقر المجلس بهدف مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون التجارة البحرية رقم (؟) لسنة 1990.
 

وفي مستهل زيارته، التقى الفريق أسامة ربيع بالنائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، التي رحبت به ونقلت تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وتقديره للدور الفعّال الذي تلعبه هيئة قناة السويس في مناقشة التعديلات التشريعية المتعلقة بالنقل البحري.
 

وأشادت النائبة فيبي فوزي باستراتيجية تطوير الهيئة، مشيرة إلى ما تتميز به من تكامل وشمولية لتعزيز قدراتها وإمكانياتها على مختلف الأصعدة. كما أثنت على استمرار الهيئة في تنفيذ خططها التطويرية الطموحة، رغم التحديات المتلاحقة على المستويين الدولي والإقليمي، مؤكدة أنها تمضي بخطى ثابتة لتحقيق رؤية مستقبلية شاملة.

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