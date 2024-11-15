أوقاف الفيوم تعقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد محمود أغا بدسيا بإدارة مركز جنوب ضمن مبادرة “بداية جديدة”

نظمت مديرية أوقاف الفيوم اليوم الجمعة، البرنامج التثقيفي للطفل، حيث عُقد البرنامج ضمن فعاليات افتتاح مسجد محمود أغا بدسيا التابع لإدارة مركز جنوب بالفيوم، وذلك بتوجيهات من وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري،وبحضور الدكتور محمود الشيمي مدير المديرية، والشيخ سعيد مصطفى مدير الإدارة، والشيخ محمد عبد الكريم عضو لجنة المتابعة بالمديرية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم أن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة "بداية جديدة"، التي تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع متكامل ومتقدم من خلال العمل الجماعي الذي يستهدف تنمية الإنسان المصري وترسيخ هويته الوسطية والمستنيرة.

كما أشار أن وزارة الأوقاف تسعى دائما من خلال هذا اللقاء إلى غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، إدراكًا منها بأهمية بناء وعي الطفل بشكل صحيح.

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