إخماد حريق اندلع داخل وحدة سكنية في المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية، حريقل هائلا اندلع داخل شقة سكنية في برج في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلع حريق في وحدة سكنية في الدور 11 في أحد أبراج في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم إخماد الحريق دون خسائر بشرية ولكن تسبب في خسائر مادية في محتويات الشقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.